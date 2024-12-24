Gaziantep'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü, kent protokolü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fedaioğlu, mesajında, Gaziantep'in bağımsızlık destanının 103. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Antep Savunması, silahsız ve cephanesiz olarak 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verilen amansız mücadeleyle insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden biri olmuştur. Gaziantep, bu şanlı savunmada verdiği 6 bin 317 şehit ile kahramanlığını, yiğitliğini ve cesaretini bütün dünyaya göstererek şanlı bir destan yazmıştır." dedi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü büyük bir coşkuyla, saygı ve minnetle kutlandığını aktaran Fedaioğlu, şunları kaydetti: "Bizler kahraman ecdadımızdan bize miras kalan bu ruhla, topraklarımıza sahip çıkıyor, aynı inanç ve kararlılıkla bizlere aktarılan vatan sevgisini yaşatmak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Milli birliğimize, devletimizin bekasına, bayrağımıza ve ezanımıza kastedecek tüm nifak unsurlarının hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarına olan inancımla, Gaziantep'imizin, Fransızların ve işbirlikçilerinin işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

- AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ise Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Güler, mesajında, Gaziantep halkının yazdığı kahramanlık destanının Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine ışık tuttuğunu belirtti.