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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:12
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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törene, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende, Türk bayrağına Gaziantep'e verilen "gazilik nişanesi" takıldı.

        Daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'nde son buldu.

        Tören mangası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından protokol üyeleri, Şehitler Abidesi'ne karanfil bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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