Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, iç sahada "en az", dış sahada ise "en çok" gol yiyen takım oldu

        MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Gaziantep FK, evinde yediği 4 golle "en az", deplasmanda kalesinde gördüğü 20 golle ise "en çok" gol yiyen takım olarak istikrarsız bir grafik çizdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, iç sahada "en az", dış sahada ise "en çok" gol yiyen takım oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Gaziantep FK, evinde yediği 4 golle "en az", deplasmanda kalesinde gördüğü 20 golle ise "en çok" gol yiyen takım olarak istikrarsız bir grafik çizdi.

        Süper Lig'de oynadığı 16 karşılaşmada 24 golü kalesinde gören Gaziantep FK, buna karşılık rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başardı.

        Özellikle iç sahada oynadığı son 5 lig karşılaşmadan 5 galibiyet alarak evinde iyi bir seri yakalayan kırmızı-siyahlı, ekip topladığı 21 puanla 8. sıraya yükseldi.

        - İç sahada taraftarın yüzünü güldürdü

        İlk iç saha maçında Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilen Güneydoğu ekibi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0 yendi, Trabzonpor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

        Bu karşılaşmalarda yediği 4 golle Süper Lig'in ilk yarısında sahasında en az gol yiyen takım unvanını alan Gaziantep ekibi, taraftarına ise 12 gol armağan etti.

        İç sahada 17 puan toplayan Gaziantep FK, iç saha puan cetvelinde averajla 5. sırada bulunuyor.

        - Dış sahada performansı kötü

        Bu sezon lige deplasmanda Bodrum FK'yİ 1-0 yenerek başlayan Gaziantep FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e galibiyetle başladı.

        Bu sezon deplasmanda 8 rakibe konuk olan Gaziantep FK, Net Global Sivasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

        Bu karşılaşmalarda yediği 20 golle Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda en çok gol yiyen takım olan Güneydoğu ekibi, rakip ağları ise 10 kez sarstı.

        Kırmızı-siyahlı ekip ayrıca deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda sadece Alanyaspor'a gol atma başarısı gösteremedi.

        - 2024 yılında evinde 4 maç kaybetti

        Gaziantep FK, 2024 yılında taraftarı önünde 19 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Gaziantep FK, taraftarın yüzünü iç sahada güldürmeyi başardı.

        Gaziantep ekibi, 2023-2024 sezonunun 2024 yılındaki bölümünde iç sahada 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 3'er galibiyet ve mağlubiyet alan Gaziantep FK, 5 de beraberlik aldı.

        Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda ise 13'er gol attı ve yedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer

        Benzer Haberler

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutland...
        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutland...
        Gaziantep'te destansı mücadelenin kahramanları anıldı
        Gaziantep'te destansı mücadelenin kahramanları anıldı
        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan görevi devraldı
        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan görevi devraldı
        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Demir, üniversitedeki çalışmaları anlattı
        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Demir, üniversitedeki çalışmaları anlattı
        TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Gaziantep'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü
        Gaziantep'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü