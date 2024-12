Halep'te hayatın daha hızlı normale dönmesi için "Cerablus modeli" önerisi

MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında terörden temizlenen Cerablus'ta yaptıkları hizmet sonrası bölgenin hızlıca normale döndüğünü aynı modelin Halep'te uygulanması için hazırladıkları raporları ilgili bakanlıklara gönderdiklerini söyledi.

Şahin, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in yıllarca halkına zulmettiğini ve bunun sonucunda çok sayıda kişinin Türkiye'ye sığındığını hatırlattı.

- "Gaziantep'teki misafirlerimizin yüzde 85-90'ı Halepli"

Gaziantep'in tarih boyunca Halep ile kardeş şehir olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Biz Halep'le kardeş şehiriz. Gaziantep'te yaşayan misafirlerimizin de yüzde 85-90'ı Halepli zaten. Dolayısıyla Halep-Gaziantep hattında onların sivil toplumuyla konuştuğumuzda oradaki barınma ihtiyacının bir an önce giderilmesi lazım. O kadar çok bombalanmış ki orası... Bir an önce evlerinin yapılması gerekiyor. Daha önce Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği destekleri buradaki kalışa göre yapılıyordu ama artık oradaki barınma ihtiyacını giderecek desteğe dönüşmesi gerekiyor. Burada şu an 100 bin çocuk eğitim hayatının içerisinde. Biz kaynaştırma modeliyle çocuklarımızı eğitim hayatına kazandırdık. Bu çocukların okullarının bir an önce yapılması lazım. Ailelerin temel ihtiyacı olan barınma, yeme, içme, eğitim, sağlık, istihdam, beş ana başlıktaki temel ihtiyaçlarının giderilmesi lazım."