Nizip Kaymakamı Uğurlu, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret etti

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret etti.

İlk olarak Nizip Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Uğurlu, burada hastane yönetimiyle bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hastaların ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Kaymakam Uğurlu, güvenlik ve asayişle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Uğurlu, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.