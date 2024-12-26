Nizip'te zabıta ekipleri fırınları denetledi

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, özellikle ürün gramajları ve hijyen koşullarını kontrol ederek, işletmelerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını inceledi. Denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajlarına dikkat edildi.

Ayrıca, işletme sahiplerine temizlik, hijyen ve çalışan sağlığına yönelik kurallara titizlikle uyulması gerektiği hatırlatıldı.