İslahiye'de depremin ardından inşa edilen köy tipi afet konutlarında yaşam başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, kışı yeni yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Depremin ardından çadırda, daha sonra ise konteynerde kaldıklarını dile getiren Boy, "Çok şükür artık sıcacık evimizde yaşıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Ökkeş Boy ise "Devletimiz dört dörtlük çok sağlam evler yaptı. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.