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        İslahiye'de sahipsiz köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin 13 yaşındaki çocuğa saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:23
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        İslahiye'de sahipsiz köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin 13 yaşındaki çocuğa saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kırıkçalı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında ailesiyle oturan bir kız çocuğu, ekmek almak için markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Sahipsiz köpek, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında bölgeden kaçtı.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde sahipsiz köpeğin çocuğa saldırması, çocuğun korkup kaçması ve çevredekilerin köpeği uzaklaştırması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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