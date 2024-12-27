İslahiye'de sahipsiz köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Kırıkçalı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında ailesiyle oturan bir kız çocuğu, ekmek almak için markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

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