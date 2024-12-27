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        Adıyaman'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk Gaziantep'te tedavi altına alındı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:48 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:09
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        Adıyaman'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk Gaziantep'te tedavi altına alındı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Ahmet Uçar, Toklu Mahallesi'nde okuldan evine döndüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçar, ailesi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

        Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar, AA muhabirine, 2 gün önce kardeşi Ahmet'in okuldan çıktıktan sonra eve geldiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

        Köpeğin kardeşinin beslenme çantasını fırlattığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

        "Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin daha önce de 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Ambulansla kardeşimi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Sonra da buraya geldik. Doktorlardan aldığım bilgiye göre kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var."

        Amca Adil Uçar ise sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrama korkusu yüzünden mahallede rahatça gezemediklerini söyledi.

        - "Hastamızı yakından izleyeceğiz"

        Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ ise Ahmet'in durumunun şu anda stabil olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaraları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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