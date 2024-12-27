Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.