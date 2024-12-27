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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:39
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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Galeri

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