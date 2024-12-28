Gaziantep'te alzaymır hastalarına kaybolma tehlikesini önlemek için akıllı saat dağıtıldı

Gaziantep'te alzaymır hastalarına kaybolma riskini önlemek ve güvenliği arttırmak amacıyla akıllı saat dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında belediyenin meclis salonunda düzenlenen programda, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Verilen akıllı saatlerin hastalar için faydalı olacağını anlatan Şahin, "Alzaymır, çağımızın hastalığı. O kadar zor bir dönem ki hem yaşayan için hem de yakın çevresi için. O yüzden teknolojiyi kullanmamız lazım. Kaybolma tehlikesine karşı bu teknolojiyi kullandığınızda, bu saat bir alan belirliyor ve bu alanın dışına çıkıldığında yaşlılarımızı uyarıyor. Ailelere de bilgi veriyor. Güvenli alan oluşturuyor sizlere. Kendini güvenli hissediyorsun. Bu saatleri küçük bir makine gibi görmeyin, aile rahat ediyor, ana baba rahat ediyor, evlat rahat ediyor." diye konuştu.