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        Eski Kilis Belediye Başkanı ile oğlunu öldüren firari hükümlü 19 yıl sonra yakalandı

        Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin'i 2005'te öldüren ve 19 yıl 6 aydır firari olan hükümlü Lütfi Arslan (48) yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 00:46 Güncelleme: 29.12.2024 - 00:48
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        Eski Kilis Belediye Başkanı ile oğlunu öldüren firari hükümlü 19 yıl sonra yakalandı
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        Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin'i 2005'te öldüren ve 19 yıl 6 aydır firari olan hükümlü Lütfi Arslan (48) yakalandı.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ile oğlunun öldürülmesi olayının faillerinden Lütfi Arslan'ı saklandığı ikamette yakaladı.

        "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 19 yıl 6 aydır firari olan Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu Cahit Çetin, 3 Haziran 2005'te bir restoranda yemek yerken uğradıkları silahlı saldırıda ölmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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