Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada, av tüfeği, 4 tabanca gövdesi, kurusıkı tabanca, 8 şarjör, 20 fişek, çeşitli silah parçaları ile 7 uyuşturucu hap ve 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.