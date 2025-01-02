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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:42
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına ilişkin belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, av tüfeği, 4 tabanca gövdesi, kurusıkı tabanca, 8 şarjör, 20 fişek, çeşitli silah parçaları ile 7 uyuşturucu hap ve 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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