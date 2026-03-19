İslahiye'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dervişpaşa Mahallesi’nde bulunan site inşaatında asansör kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu, asansöre ait kabloları keserek çaldıkları tespit edilen iki şüpheli, kullandıkları motosikletin plakasından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

