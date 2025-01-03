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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:37
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 845 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ve 17 bin 500 lira ele geçirdi.

        Yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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