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        Gaziantep'te iş yerinde 7 kumar makinesi ele geçirildi

        Gaziantep'te iş yerinde 7 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:05
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        Gaziantep'te iş yerinde 7 kumar makinesi ele geçirildi
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        Gaziantep'te iş yerinde 7 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumar oynayan ve oynatanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bir iş yerinde yapılan aramada, 7 kumar makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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