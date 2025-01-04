Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.