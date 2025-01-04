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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:33
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.M.D, E.B.M.E, A.E. ve M.A. ile sosyal medyadan örgüt propagandası yapan M.Ö'yü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.M.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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