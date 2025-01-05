Gaziantep'te koşu etkinliği düzenlendi

Etkinliği düzenleyen Ramazan Akay, koşu aktiviteleri devam ettireceklerini belirterek, sosyalleşmek ve koşu kültürünü Gaziantep'te geliştirmek için etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

İnsanları spor yapmaya teşvik etmek, doğayla ilişkilerini güçlendirmek ve sosyalleşmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli fiziksel aktiviteler de yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.