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        Gaziantep'te koşu etkinliği düzenlendi

        Gaziantep'te vatandaşları spora teşvik etmek için koşu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:10
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        Gaziantep'te koşu etkinliği düzenlendi
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        Gaziantep'te vatandaşları spora teşvik etmek için koşu etkinliği düzenlendi.

        Şehitkamil ilçesinde bulunan Vadi Parkta düzenlenen etkinliğe farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı.

        İnsanları spor yapmaya teşvik etmek, doğayla ilişkilerini güçlendirmek ve sosyalleşmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli fiziksel aktiviteler de yapıldı.

        Etkinliği düzenleyen Ramazan Akay, koşu aktiviteleri devam ettireceklerini belirterek, sosyalleşmek ve koşu kültürünü Gaziantep'te geliştirmek için etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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