Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilirken, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Dün Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.
Ligde 22 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.
- Halil Dervişoğlu siftah yaptı
Gaziantep FK'nin sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Kırmızı-siyahlı formayla bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Dervişoğlu, toplamda 572 dakika sahada formayı terletti.
Dervişoğlu, bu sürede 1 gol ve 1 asistle takıma katkı verdi.
- Viana ve Lungoyi cezalı duruma düştü
Kasımpaşa karşılaşması öncesi 3 sarı kartı bulunan Güneydoğu ekibinin önemli savunma oyuncusu Bruno Viana 1. dakikada, kanat oyuncusu Christopher Lungoyi ise 45+3. dakikada sarı kart gördü.
Toplamda 4 sarı karta ulaşan ve cezalı duruma düşen Viana ve Lungoyi, ligin 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü iç sahada oynanacak Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
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