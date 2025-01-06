Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Toplamda 4 sarı karta ulaşan ve cezalı duruma düşen Viana ve Lungoyi, ligin 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü iç sahada oynanacak Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Dervişoğlu, bu sürede 1 gol ve 1 asistle takıma katkı verdi.

Gaziantep FK'nin sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilirken, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

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