Gaziantep'te "Evlilik Okulu" projesi hayata geçirildi

Şahinbey Belediyesince, üniversiteler ve il müdürlüklerinin paydaş olduğu "Evlilik Okulu" projesi hayata geçirildi.

Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden ailelerin eğitim ve iletişim alanındaki farkındalığının artırılmasını içeren protokol, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Vali Kemal Çeber, en temel ve önemli müessesenin aile birliği üzerine inşa edildiğini belirterek, "Bugün çok önemli ve her şeyin temeli olan bir protokol için bir aradayız. Binlerce yıllık tarihimize baktığınızda aile üzerine bina edilmiş bir milletiz. Devlet ve millet yapımızda bize ait örf, adet, gelenekler ve tüm güzellikler aslında aile birliği üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla Evlilik Okulu projesi ile aileler ne kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu inşa edilirse, bu müesseseye ne kadar çok sahip çıkılırsa, toplumumuzun da o kadar sağlıklı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.