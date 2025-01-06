Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Evlilik Okulu" projesi hayata geçirildi

        Şahinbey Belediyesince, üniversiteler ve il müdürlüklerinin paydaş olduğu "Evlilik Okulu" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Evlilik Okulu" projesi hayata geçirildi
        ABONE OL

        Şahinbey Belediyesince, üniversiteler ve il müdürlüklerinin paydaş olduğu "Evlilik Okulu" projesi hayata geçirildi.

        Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden ailelerin eğitim ve iletişim alanındaki farkındalığının artırılmasını içeren protokol, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

        Vali Kemal Çeber, en temel ve önemli müessesenin aile birliği üzerine inşa edildiğini belirterek, "Bugün çok önemli ve her şeyin temeli olan bir protokol için bir aradayız. Binlerce yıllık tarihimize baktığınızda aile üzerine bina edilmiş bir milletiz. Devlet ve millet yapımızda bize ait örf, adet, gelenekler ve tüm güzellikler aslında aile birliği üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla Evlilik Okulu projesi ile aileler ne kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu inşa edilirse, bu müesseseye ne kadar çok sahip çıkılırsa, toplumumuzun da o kadar sağlıklı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, paydaşları olan kurumlarla çekirdek yapıyı ifade eden aile birliğini daha mutlu ve sağlam hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Çeber, Tahmazoğlu ile protokolün paydaşları GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, protokolü imzaladı.

        Ailelere üç hafta eğitim verilecek olan proje kapsamında "Evlilik Okulu"nu tamamlayan ve ekonomik durumu zayıf olan evlenecek çiftlere 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, 2 halı ve elektrik süpürgesi gibi eşyaların hediye edilecek. Proje kapsamında gelin ve damada 10'ar bin lira olmak üzere 20 bin lira nakit destek verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Depremde okulları yıkılan meslek lisesi öğrencileri prefabrik binada üretim...
        Depremde okulları yıkılan meslek lisesi öğrencileri prefabrik binada üretim...
        Gaziantep'te 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1 yıllık bebek bezi veril...
        Gaziantep'te 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 1 yıllık bebek bezi veril...
        İslahiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        İslahiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı
        Borofen maddesiyle antibakteriyel ve antiviral kumaş üretildi
        Borofen maddesiyle antibakteriyel ve antiviral kumaş üretildi