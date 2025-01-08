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        GAÜN Hastanesi'nde prostat büyümesine ameliyatsız çözüm

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde uygulanan anjiyo yöntemiyle prostat büyümesi başarıyla tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:41
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        GAÜN Hastanesi'nde prostat büyümesine ameliyatsız çözüm
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde uygulanan anjiyo yöntemiyle prostat büyümesi başarıyla tedavi ediliyor.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, prostat büyümesinin erkeklerde ileri yaşlarda çok sık görüldüğüne dikkat çeken GAÜN Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kervancıoğlu, prostat büyümesinin hastalarda idrar yapmakta zorlanma, sık idrara çıkma, gece idrar yapma sayısında artış, idrar yaparken ağrı, yanma az ya da kesikli idrar yapma, idrar yaptıktan sonra idrar damlamasının devam etmesi, mesanenin tam boşalmadığını hissetme ve idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olduğunu belirtti.

        Prostat büyümesine bağlı şikayeti olan hastalarda ilk tercih edilen tedavi yönteminin çoğunlukla ilaç tedavileri olduğunu aktaran Kervancıoğlu, şunları kaydetti:

        "İlaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan hastalarda üroloji tarafından gerçekleştirilen cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir. Cerrahi tedavilere alternatif tedavi yöntemi olarak bizim uyguladığımız anjiyo ile tedavi dünyada son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Prostat büyümesinde anjiyo ile tedavi günümüzde üroloji kılavuzlarında yerini alan ve kabul gören bir tedavi yöntemi olmuştur."

        Anjiyo tedavi yöntemiyle hastanın daha kısa sürede sağlığına kavuştuğunu aynı zamanda şikayetlerinden ve cerrahi ameliyat olmaktan kurtulduklarını vurgulayan Kervancıoğlu, "Anjiyo ile prostat tedavisinde, anjiyoların büyük çoğunluğunda olduğu gibi kasıktan damara girilerek ince kılavuz tel ve kateter ile prostatın damarlarına ulaşarak mikron boyutundaki küre şeklinde tanecikler ile damar tıkama işlemi yapıyoruz. İşlem süresi yaklaşık bir saat sürüyor. Prostatın damarı tıkanınca kanlanması yani beslenmesi azalıyor ve böylelikle prostat küçülmeye başlıyor. Prostat küçülünce de şikayetler azalıyor veya kayboluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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