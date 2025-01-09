Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.K, T.K, A.K, A.N. ve Y.D'nin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin üzerinde ve ikametinde arama yaptı.