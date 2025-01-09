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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:44
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.K, T.K, A.K, A.N. ve Y.D'nin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

        Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, mavzer piyade tüfeği, 7 tabanca şarjörü, silahlara ait fişekler, 3 cep telefonu ve 60 boş kovan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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