Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Araban Kaymakamlığı'ndan üniversite öğrencilerine nakdi yardım

        Araban Kaymakamlığınca 4 yıllık ve tıp fakültelerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencinin ailesine 10 bin ve 15 bin lira nakdi yardım yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araban Kaymakamlığı'ndan üniversite öğrencilerine nakdi yardım
        ABONE OL

        Araban Kaymakamlığınca 4 yıllık ve tıp fakültelerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencinin ailesine 10 bin ve 15 bin lira nakdi yardım yapılacak.

        Kaymakam Özgür İşçimen, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi 4 yıllık üniversite okuyan öğrencinin ailesine 10 bin, tıp fakültesinde okuyan öğrencinin ailesine ise 15 bin lira nakdi yardım yapılacağını kaydetti.

        Başvuruların 20 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacağı ifade edilen açıklamada, E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşların ise öğrenci belgesi ile Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilecekleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş tescilli lezzeti: Simit kebabı
        Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş tescilli lezzeti: Simit kebabı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Gaziantep'te görme engelli öğrencilere ve öğretmenlere kablosuz kulaklık he...
        Gaziantep'te görme engelli öğrencilere ve öğretmenlere kablosuz kulaklık he...
        Türkiye 2024'te 2 milyar 867 milyon dolarlık halı sattı
        Türkiye 2024'te 2 milyar 867 milyon dolarlık halı sattı