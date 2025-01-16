AK Partili Şahin, Barak Sulama Projesi'nin hakkında konuştu:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Barak Sulama Projesinin P2 Borulu Şebeke Sistemi'nin 2025 yılı yatırım programına alınmasının önemli olduğunu belirtti.

Şahin, yazılı açıklamasında, projenin bölgedeki çiftçilere topraklarını daha etkin kullanabilme imkanı sağlayacağını ifade etti.

Yatırıma alınan projenin enerji ihtiyacının Güneş Enerji Santrali sistemi ile karşılanacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"1 milyar lira civarında bir yatırımla tamamladığımız P2 Pompa istasyonu ve ana kanallarının ardından bir sonraki aşama olan borulu şebeke sistemi Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2025 Yılı Yatırım Programına teklif edilmişti. P2 aşaması ile 93 bin 350 dekar alan sulanacak olup P2 bölgesindeki çiftçilerimiz modern sulama sistemleri ile tarlalarını sulayacaklar. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 800 milyon lira katkı sağlanacak, 8 bin 500 kişiye ek istihdam olanağı oluşacak."