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        Gaziantep'te kullanma tarihi geçen ürün satan 2 zincir marketin şubelerine kapatma cezası

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 2 zincir marketin 2 şubesinin 3 gün kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:18
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        Gaziantep'te kullanma tarihi geçen ürün satan 2 zincir marketin şubelerine kapatma cezası
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 2 zincir marketin 2 şubesinin 3 gün kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

        Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil. Ancak vatandaşımızın huzuru için belediye meclisinde aldığımız yeni kararla son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan iş yerlerini birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitimizde 1 hafta kapatacağımızı, bu usulsüzlüğü 1 yıl içerisinde 3 defa tekrarlarsa o iş yerinin ruhsatını iptal edeceğimizi daha önce açıklamıştık. Tüm marketlere 3 gün içerisinde tebligatlarımızı yaptık. Şahinbey ilçesinde bozuk gıda satılmasına izin vermeyeceğiz."

        Açıklamada, Şahinbey Belediyesince, yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı anlaşılan 2 zincir marketin 2 şubesinin 3 gün süreyle kapatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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