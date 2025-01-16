Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip Belediyesi'nden çiftçilere destek

        Nizip Belediyesi'nde kurulan analiz laboratuvarı çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip Belediyesi'nden çiftçilere destek
        ABONE OL

        Nizip Belediyesi'nde kurulan analiz laboratuvarı çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, gazetecilere, ilçede tarımsal üretimin daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için önemli bir adım attıklarını söyledi.

        Kurulan analiz laboratuvarının çiftçilere büyük katkı sağladığını ve tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Sağlanan destek ile tarımda daha verimli ve sağlıklı ürünler elde edilmesini amaçlıyoruz. Laboratuvar, toprak analizleriyle toprağın besin değerlerini ve tüm seviyelerini belirleyerek, çiftçilerin toprak sağlığını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Yaprak analizlerinde ise bitkilerin besin durumlarını incelenerek daha verimli ürün yetiştirilmesini sağlanıyor. Zeytinyağı analizleriyle de ürün kalitesinin arttırılmasını hedefliyoruz. Geleceğe daha sağlıklı ve verimli ürünler bırakmak için değerli çiftçilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."

        Doğan, tarımda sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve ilçenin ekonomisini güçlendirmek adına bu tür projelerle çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Nizip Spor Yönetiminden Kaymakamı Uğurlu'yu ziyaret
        Nizip Spor Yönetiminden Kaymakamı Uğurlu'yu ziyaret
        Gaziantep'te meslek lisesi öğrencileri sokak hayvanları için kulübe yaptı
        Gaziantep'te meslek lisesi öğrencileri sokak hayvanları için kulübe yaptı
        Gaziantep'teki öğrencilere atasözleri ve deyimleri canlandırılarak öğretili...
        Gaziantep'teki öğrencilere atasözleri ve deyimleri canlandırılarak öğretili...
        Gaziantep'te kullanma tarihi geçen ürün satan 2 zincir marketin şubelerine...
        Gaziantep'te kullanma tarihi geçen ürün satan 2 zincir marketin şubelerine...
        Gaziantep'te içme suyu tesislerinde revize ve inşa çalışmaları sürüyor
        Gaziantep'te içme suyu tesislerinde revize ve inşa çalışmaları sürüyor
        AK Partili Şahin, Barak Sulama Projesi'nin hakkında konuştu:
        AK Partili Şahin, Barak Sulama Projesi'nin hakkında konuştu: