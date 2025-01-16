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        Gaziantep'te öğrenciler için yarı yıl tatilinde etkinlikler düzenlenecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yarı yılı dolu dolu geçirmesi için atölye hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:48
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        Gaziantep'te öğrenciler için yarı yıl tatilinde etkinlikler düzenlenecek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yarı yılı dolu dolu geçirmesi için atölye hazırladı.

        Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarı yıl tatilinde çocuk ve gençlere, sanat, spor alanında gelişimlerine katkı sağlamak adına 9 merkezde yapılacak çalışmalarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı, 7-16 yaş, 6-14 yaş ve 15-25 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik doğa bilimleri, astronomi, havacılık, uzay, tasarım, matematik, teknoloji, yapay zeka atölyelerinde etkinlik düzenleyecek.

        Atölye etkinliklerinin yanı sıra 28-29 Ocak'ta Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı oyunu da izleyicilerin beğenisine sunacak.

        Galeri
        Galeri

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