Gaziantep'te öğrenciler için yarı yıl tatilinde etkinlikler düzenlenecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yarı yılı dolu dolu geçirmesi için atölye hazırladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yarı yılı dolu dolu geçirmesi için atölye hazırladı.
Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarı yıl tatilinde çocuk ve gençlere, sanat, spor alanında gelişimlerine katkı sağlamak adına 9 merkezde yapılacak çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı, 7-16 yaş, 6-14 yaş ve 15-25 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik doğa bilimleri, astronomi, havacılık, uzay, tasarım, matematik, teknoloji, yapay zeka atölyelerinde etkinlik düzenleyecek.
Atölye etkinliklerinin yanı sıra 28-29 Ocak'ta Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi'nde "Uçtu Uçtu Hezarfen" adlı oyunu da izleyicilerin beğenisine sunacak.
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