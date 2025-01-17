Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek

Gaziantep FK'de bu maç öncesi Ertuğrul Ersoy, Maxim ve Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 26 gole engel olamadı.

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