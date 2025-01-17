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        NTO'da iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi

        Nizip Ticaret Odası (NTO), üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak ve yasal düzenlemelere uyum süreçlerini desteklemek amacıyla bilgilendirme semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:58
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        NTO'da iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi
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        Nizip Ticaret Odası (NTO), üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak ve yasal düzenlemelere uyum süreçlerini desteklemek amacıyla bilgilendirme semineri düzenledi.

        Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde, işyerlerinin yapması gereken hazırlıklar ve yasal sürece ilişkin detaylar ele alınarak yeni mevzuatın işleyişi hakkında bilgi verildi.

        NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yaptığı konuşmada, üye bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

        Nizip Ticaret Odası’nın her zaman üyelerine ve Nizip'e hizmet etmek için çaba sarf ettiğini ifade eden Özyurt, "Üyelerimizin mevzuat değişiklikleri konusunda bilinçlenmesi ve gerekli adımları zamanında atması, hem işletmelerimizin hem de çalışanlarımızın güvenliği için büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Seminere bölgedeki iş insanları ve paydaşları katıldı.

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