Araban'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kaymakam Özgür İşçimen ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Köklüce Mahallesi'ndeki Mehmet Gezer İlk ve ortaokulunda karne dağıtım törenine katıldı.

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