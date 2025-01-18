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        Gaziantep'te trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan Seyfi Doğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:38
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        Gaziantep'te trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan Seyfi Doğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde 6 Ocak'ta kullandığı 27 AOY 591 plakalı motosikletin, 27 ANH 717 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaralanan Doğan, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hayatını kaybetti.

        ​​​​​​​Doğan'ın cenazesi, Yeşilyurt Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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