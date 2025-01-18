Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 14 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara, 683 kilogram kaçak çay, 201 bin 870 gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.

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