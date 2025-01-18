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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:42
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 14 bin 970 paket gümrük kaçağı sigara, 683 kilogram kaçak çay, 201 bin 870 gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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