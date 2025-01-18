Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed, Taylan Antalyalı, Okita, Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi
Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)
GAZİANTEP
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