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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu

        Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Ajeti, Ege Bilsel, Mohammed, Taylan Antalyalı, Okita, Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi

        Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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