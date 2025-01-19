Gaziantep FK'nin sahasındaki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Dün, Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında 6 maç sonra puan kaybederek galibiyet serisini sonlandırdı.
Ligde 26 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.
- Son 5 iç saha maçında gol yemedi
Taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda yediği 4 golle ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda olan Gaziantep FK, bu unvanını dünkü karşılaşmada da korudu.
Ligin 11. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devamında oynadığı 5 iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapattı.
- Maxim cezalı duruma düştü
Bodrum FK karşılaşmasında 26. dakikada sarı kart gören kırmızı-siyahlı ekibin kaptanı Alexandru Maxim, cezalı duruma düştü.
Rumen oyuncu, ligin 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Maxim, bu sezon 3 gol ve 4 asistle tıkımına katkı verdi.
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