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        Gaziantep FK'nin sahasındaki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:22
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        Gaziantep FK'nin sahasındaki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nin evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

        Dün, Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında 6 maç sonra puan kaybederek galibiyet serisini sonlandırdı.

        Ligde 26 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.

        - Son 5 iç saha maçında gol yemedi

        Taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda yediği 4 golle ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumunda olan Gaziantep FK, bu unvanını dünkü karşılaşmada da korudu.

        Ligin 11. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devamında oynadığı 5 iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

        - Maxim cezalı duruma düştü

        Bodrum FK karşılaşmasında 26. dakikada sarı kart gören kırmızı-siyahlı ekibin kaptanı Alexandru Maxim, cezalı duruma düştü.

        Rumen oyuncu, ligin 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Maxim, bu sezon 3 gol ve 4 asistle tıkımına katkı verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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