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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:56
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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Sipay Bodrum FK maçında forma giyen oyuncular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, top kapma çalışmalarıyla sürdürdü.

        İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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