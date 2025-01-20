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        Gaziantep'te asansör boşluğuna düşen genç öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:23
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        Gaziantep'te asansör boşluğuna düşen genç öldü
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.

        Sacır Mahallesi'ndeki bir ikamete ev taşıyan şirketin çalışanı Muhammet Eroğlu (18) asansör boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Asansör boşluğundan çıkartılan Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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