Gaziantep'te asansör boşluğuna düşen genç öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.
Sacır Mahallesi'ndeki bir ikamete ev taşıyan şirketin çalışanı Muhammet Eroğlu (18) asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asansör boşluğundan çıkartılan Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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