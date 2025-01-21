Gaziantep'te traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, Nizip, Araban, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 395 traktör sürücüsüne güvenli tarım kapsamında robs demiri kullanımının önemi, traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

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