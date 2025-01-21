Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel'in de katıldığı çalışmalarda gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı yapıldı.​​​​​​​

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