Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı yapıldı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımı yapıldı.​​​​​​​

        Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı.

        Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel'in de katıldığı çalışmalarda gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

        Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        Elon Musk'tan tartışmalı selamlama
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Ahmed Kutucu'da iş imzaya kaldı!
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Nurdağı'nda zabıta ekipleri marketleri denetledi
        Nurdağı'nda zabıta ekipleri marketleri denetledi
        TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere" izleyiciyle bu...
        TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Siyah Bere" izleyiciyle bu...
        Gaziantep'te traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi
        Gaziantep'te traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi
        Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşlarındaki kardeşler öldü
        Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşlarındaki kardeşler öldü
        Gaziantep'te, taziye evindeki arazi kavgasında ölenler toprağa verildi
        Gaziantep'te, taziye evindeki arazi kavgasında ölenler toprağa verildi
        Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti
        Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti