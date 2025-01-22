AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin'den Barak P2 sulama projesine ilişkin açıklama

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin Barak P2 sulama projesinin yapılacağı bölgede inceleme yaptığını bildirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğü, Gaziantep DSİ Şube Müdürlüğü ve Belkıs Sulama Birliği ekiplerinden oluşan heyetin projenin ihale hazırlıkları için saha çalışmalarına bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Yapılacak olan çalışma ile ilgili gerçekleşen ortak toplantı sonrasında P1 ve P2 bölgesinde saha ve arazi incelemelerinde bulunulduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"P3 ve P4 aşamalarının da planlanmasıyla hazırlanan P2 sulama projemizin ihale hazırlıkları tamamlanarak en kısa sürede ihaleye çıkılması planlanıyor. P2 pompaj sulama projemizin içerisinde yapılacak olan 9,4 Megavatlık Güneş Enerji Sistemi projesi ile sulama maliyetleri de düşürülmüş olacak. Barak Sulama Projemiz P2 projesinin toplam maliyeti ve bütçesi 4,8 milyar gibi önemli bir yatırım bütçesinden oluşuyor. Nizipli, Karkamışlı, Baraklı çiftçilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun."