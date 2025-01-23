AB Komisyonu üyesi Lahbib, Nurdağı'nı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

Lahbib ilk olarak Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile kaymakamlıkta görüştü.

Lahbib daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Nurdağı Genç Ofisi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile depremzedelerin barındığı konteyner kenti ziyaret etti.