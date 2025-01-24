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        Gaziantep'te sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sosyal medya üzerinden uzun namlulu silahla paylaşım yapan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:33
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        Gaziantep'te sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sosyal medya üzerinden uzun namlulu silahla paylaşım yapan zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden uzun namlulu silahla fotoğraf paylaşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda 3 adrese düzenledikleri operasyonda 1 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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