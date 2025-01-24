Gaziantep'te sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sosyal medya üzerinden uzun namlulu silahla paylaşım yapan zanlı yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sosyal medya üzerinden uzun namlulu silahla paylaşım yapan zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden uzun namlulu silahla fotoğraf paylaşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda 3 adrese düzenledikleri operasyonda 1 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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