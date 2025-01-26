Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsüne geçti.

Burada Atatürk'ün 92 yıl önce halkı selamladığı balkonun önünde tören düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, bugünün çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, "Bir kahramanlık destanı olan Antep savunmasında ve şehrimizin kurtuluşundan 12 sene sonra, 1933 yılında bugün gazi ünvanına sahip tek şehir olan Gaziantep ile bir başka gazinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buluşması gerçekleşmiştir." dedi.

Atatürk'ün ziyaretiyle şehri onurlandırdığını anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Anteplilerin şehirlerini savunurken gösterdiği cesurca mücadeleyi yakinen bilen ve bu mücadeleyi takdir eden Büyük Önder Atatürk, 92 yıl önce bugün teşrifleriyle şehrimizi onurlandırmıştır. Gaziantepliler de buna karşılık kent meclisince Atatürk'e hemşehrilik teklif etmiş ve kendisinin de tensipleriyle Atatürk merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedilmiş ve resmi olarak Gaziantepli olmuştur. Bu olay bizim için ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihe not düşülmüştür."

- "Antep'i gazi yapan ruh tüm meydanları doldurdu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 92 yıl önce bugün bu balkona Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığını ve iki gazinin buluştuğunu söyledi.

Bu buluşmanın Ramazan Bayramı arifesine denk geldiğini ve çifte bayram olarak nitelendirildiğini dile getiren Şahin, "Antep'i gazi yapan ruh tüm meydanları doldurdu. Bu meydanda Atatürk, Gazianteplileri özel olarak gözlerinden öptü. 'Onların gözlerinden nasıl öpmem ki onlar, Gaziantep'i değil Türkiye'yi kurtardılar.' dedi. 'Gaziantepli vatanseverdir, cesaretlidir, çalışkandır, bunun gereği yapılacaktır.' dedi." ifadelerini kullandı.