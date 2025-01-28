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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:23 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:27
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        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra pas organizasyonları üzerinde duruldu.

        Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi İzzet Ali Erdal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

        Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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