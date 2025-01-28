Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra pas organizasyonları üzerinde duruldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi İzzet Ali Erdal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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