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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Eş ve evlat acısını psikolojik destekle unutmaya çalışıyor

        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden 62 yaşındaki Ali Usta Erden, Türk Kızılaydan aldığı psikolojik destekle yaşama yeniden tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:20
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Eş ve evlat acısını psikolojik destekle unutmaya çalışıyor
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        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden 62 yaşındaki Ali Usta Erden, Türk Kızılaydan aldığı psikolojik destekle yaşama yeniden tutundu.

        Derviş Paşa Mahallesi'nde Erden ailesinin de yaşadığı 3 katlı apartman, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

        Ali Usta Erden'in eşi ve 3 çocuğu binanın enkazında yaşamını yitirdi.

        Aynı mahallede bakkal dükkanı bulunan Erden, eşinin ve evlatlarının acısını Türk Kızılaydan aldığı psikolojik destek sayesinde unutmaya çalışıyor.

        Kalıcı deprem konutlarında tek başına yaşama tutunmaya çalışan Erden, zaman zaman depremde yıkılan evinin enkazına da giderek hatıralarını yad ediyor.

        Erden, AA muhabirine, depremin hemen ardından devletin her anlamda büyük destek verdiğini belirterek, "Devlet sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri ısıttı, karnımızı doyurdu. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın." dedi.

        Sık sık mezarlığa giderek çok özlediği eşi ve çocuklarıyla hasret giderdiğini ve dua ettiğini dile getiren Erden, şunları söyledi:

        "Onlar hiç yanımdan ayrılmadı ki. Nereye gitsem onlar da benimle birlikteydi. Nereye baksam eşimi ve çocuklarımı görüyorum. Türk Kızılaydan psikolojik destek aldım. Doktorlardan Allah razı olsun beni tekrardan yaşama bağladılar. Unutmak gerekmediğini ama onlarsız da yaşanabileceğini doktorlar bana öğretti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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