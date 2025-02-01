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        Oğuzeli'nde Cansuyum Projesi'nin 8 bin 450 metresi açıldı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 23 bin 956 metrelik sulama hattının 8 bin 450 metresi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:21
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        Oğuzeli'nde Cansuyum Projesi'nin 8 bin 450 metresi açıldı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 23 bin 956 metrelik sulama hattının 8 bin 450 metresi hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cansuyum Projesi'nin 2'nci Kısım Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Rehabilitasyonu Projesi hayata geçirildi.

        Kırsal Kayacık Mahallesinde ki sulama kanalları düzenlenen törenle açıldı.

        Burada düzenlenen törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bölgenin ihtiyaç duyduğu suya ulaşması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Medeniyet için suyun gerekli olduğunu olduğunu söyleyen Gül, şunları söyledi:

        "Bugün toprağın su ile buluştuğu, cansuyuna kavuştuğu bir ana şahitlik ediyoruz. Emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyoruz. GAP kapsamında olan sulanmamış hiçbir toprağın kalmayacağı bir önümüzdeki iki üç yıl içerisinde tüm toprakları suya kavuşturacağız. Bu Cumhurbaşkanımızın talimatı ve GAP olarak tüm topraklar suya kavuşacak. Bu çok stratejik bir konu. Gıda güvenliği çok stratejik bir konu. Bu hususla alakalı çok önemli çalışmaları Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz sürdürmektedir."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bereketli bir coğrafyada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini yaptıklarını söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

        "Barak bölgesi bir tarih, bereket. Buranın sulanması en büyük ihtiyaçtı. Bizde hemen projelendirdik. Önce GAP ile çalıştık. Gıda güvenliği çok mühim. Küresel ısınma hat safhada ve sulama bu konuda çok önemli. Cumhurbaşkanının imzaladığı Gaizantep için yatırım programına alınan 65 projede en çok bana ilham veren en çok bana heyecan veren Barak'ın sulanması projesi olmuştur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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