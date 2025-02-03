6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - İslahiye'de deprem konutlarının anahtar teslimi yüzde 80'i geçti

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından belirlenen 5 bin 800 konut hak sahibinin yüzde 80'inden fazlasına anahtar teslimi yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, ilçenin depremlerde en çok hasar gören ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde afetin 3. gününden itibaren konutu yıkılan hak sahiplerini belirlemeye başladıklarını anlatan Soylu, merkezde ve kırsalda kalıcı konutların yapımına kısa sürede başlandığını belirtti.

Çalışmaların hızlı ve titiz devam ettiğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Afetten 3 gün sonrasında başlayan hak sahipliği çalışmaları neticesinde ilk etapta 5 bin 800 hak sahibimiz belirlendi. Birçok afet konutumuzun temelleri 2 ay sonra atıldı. Merkezde 4 bin 537, kırsalda da 1027 köy konutu ve 1000'e yakın yerinde dönüşüm projemiz hak sahiplerinin tamamını karşılayacak şekilde hayata geçti."

- "Merkezde 4 bin 150 hak sahibine anahtarları teslim ettik"

Soylu, merkezde yapılan konutların tamamına yakınına hak sahiplerinin yerleştiğini ifade etti.

Deprem konutlarında ilçe merkezinde ve kırsal kesimlerde de devam eden inşaatların olduğunu kaydeden Soylu, "Kırsalda inşaatlar devam ediyor, yüzde 60'ın üzerindeyiz. Merkezde 4 bin 150 hak sahibine anahtarları teslim ettik. Kırsalda ise bu rakam 500'ün üzerinde. Az sayıda hak sahibimiz kaldı, inşallah yaz ayları gelmeden hepsinin anahtarlarını teslim edeceğiz."