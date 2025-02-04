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        Gaziantep FK sahasında 9 hafta sonra kaybetti

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin evindeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:32
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        Gaziantep FK sahasında 9 hafta sonra kaybetti
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin evindeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Sezonun 2. haftasında sahasında 18 Ağustos 2024'te Samsunspor'a tek golle mağlup olan Gaziantep FK, o günden sonra evinde gösterdiği performansla taraftarının önünde yenilgi yaşamadı.

        Kırmızı-siyahlılar, 6. haftada evinde Trabzonspor ile golsüz, 8. haftada da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

        Evindeki 2 maçlık beraberlik serisinin ardından Gaziantep temsilcisi, 10. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, 11. haftada Göztepe'yi 2-1, 13. haftada RAMS Başakşehir'i 3-0, 15. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 17. haftada Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve 19. haftada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

        Sipay Bodrum FK ile 20. haftada sahasında 0-0 berabere kalan ve evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep FK, dün de Galatasaray'a 1-0 yenilerek 9 maç sonra taraftarının önünde ilk kez mağlup oldu.

        Bu sezon evinde oynadığı 11 maçtan 21 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, 26 puanla 12. sırada yer alıyor.

        - Evinde gol yemiyor

        İç saha performansıyla göz dolduran Gaziantep FK, ligin sahasında en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.

        Bu sezon taraftarı önünde rakiplerine sadece 5 gol sevinci yaşatan kırmızı-siyahlı ekip, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Gaziantep'teki son 5 maçta kalesini gole kapatan Güneydoğu temsilcisinin bu serisi de Galatasaray karşılaşmasında sona erdi.

        Gaziantep FK, ligin iç sahada en az gol yiyen takımı ünvanını taşımayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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