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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden sonra afetzedelerin yardımına koştu

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra altyapı ve geçici yaşam alanlarında çok sayıda çalışma yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:46
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremlerden sonra afetzedelerin yardımına koştu
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra altyapı ve geçici yaşam alanlarında çok sayıda çalışma yürüttü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden sonra birçok afetzedenin ihtiyaçlarını karşılamak ve şehri yeniden ayağa kaldırmak adına birçok çalışma yaptı.

        Depremlerin ardından kent merkezi, Nurdağı ve İslahiye ilçesinde depremzedelerin yardımına koşan belediye ekipleri, Düzbağ Tüneli ve 2 bin 600 milimetrelik çelik boru hattını yeniledi.

        Kentte depremlerin ardından kara yollarında yaşanan altyapı sorunlarını da onarmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, 5 bin 850 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

        İlçelerde oluşturulan geçici yaşam merkezlerinde 34 bin 973 metrekare kilit taşı döşemesi yapan ekipler, Nurdağı'nda 299 bina ve 7 minare, İslahiye'de ise 272 bina ve 5 minarenin yıkımını gerçekleştirildi.

        Geçici yaşam alanlarında 2 bin 763 konteynerin elektrik, su ve kanalizasyon bağlantılarını yapan ekipler, geçici çamaşırhane alanlarında ise 26 çamaşır ve 26 kurutma makinesini hizmete sundu.

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        Galeri

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