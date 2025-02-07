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        Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 11 Şubat'ta başlayacak

        Gaziantep'te düzenlenecek "11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı" sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:13
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        Gaziantep'te 11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 11 Şubat'ta başlayacak
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        Gaziantep'te düzenlenecek "11. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı" sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

        Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, Akort Fuarcılık işbirliğinde, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) desteği ile düzenlenecek fuar, 11 Şubat'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Penye tekstil, kumaş, konfeksiyon, yan sanayi üreticileri ile kurum ve kuruluşların ürünlerini sergileyeceği fuarda, Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Konya'dan da 220 marka ile 57 katılımcı firma yer alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, kentin üretiminde, ihracatında ve ekonomisinde tekstil sektörünün büyük bir payının bulunduğunu belirtti.

        Fuarın önemini vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Üretim çeşitliliği konusunda geniş bir yelpazeye sahip olan Gaziantep'te, AR-GE ve tasarım konusuna daha çok eğilmeli, katma değeri yüksek ürünler üreterek dünya pazarında daha fazla söz sahibi olmak zorundayız. Özellikle iç pazara yönelik çalışan penye sektörünün diğer ülkelere ihracat yapmalarını sağlamak, ihracatçı firmalarımızın da gücüne güç katmak hedefiyle PENTEX fuarının 11'incisini gerçekleştiriyoruz. Fuarımızın şimdiden şehrimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da fuarın hem sektörü güçlendirme hem de şehirde üretilen ürünleri tüm dünyaya sunma noktasında büyük önem arz ettiğini belirtti.

        Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği fuar, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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