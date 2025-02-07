Gaziantep'te çember operasyonlarında 213 hükümlü yakalandı

Ocak ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, basit yaralama, yağma, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme gibi çeşitli suçlardan 5 yıla kadar cezası olan 184, 5 ila 10 yıl arası 12, 10 ila 20 yıl arası 15, 20 yıl ve üzeri cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, çember operasyonları kapsamında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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